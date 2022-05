Guerra Russia-Ucraina, raggiunto accordo al vertice europeo sul petrolio. Michel: “Stop immediato a 2/3 dell’import”. Verso inserimento del patriarca Kirill in black list dell’Ue (Di martedì 31 maggio 2022) Leader Ue pronti a offrire 9 miliardi di per la ricostruzione di Kiev. Si va Verso l’inserimento del patriarca Kirill nella black list del sesto pacchetto di sanzioni. Zelensky: «Ci avviciniamo al punto in cui Mosca dovrà deporre armi» Leggi su lastampa (Di martedì 31 maggio 2022) Leader Ue pronti a offrire 9 miliardi di per la ricostruzione di Kiev. Si val’delnelladel sesto pacchetto di sanzioni. Zelensky: «Ci avviciniamo al punto in cui Mosca dovrà deporre armi»

