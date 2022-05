Guerra Russia-Ucraina, l'Ue trova l'accordo: stop al petrolio russo. Lavrov: l’Occidente agisca contro la crisi alimentare. Kiev: i russi controllano il 70% di Severodonetsk. Colpito un impianto chimico (Di martedì 31 maggio 2022) Il patriarca Kirrill verso l’inserimento nella black list Ue. Gazprom interrompe le forniture all’Olanda. Il sindaco di Mariupol: «Gli orfani interrogati e portati via dai russi». Abramovich fa causa alla Ue contro le sanzioni Leggi su lastampa (Di martedì 31 maggio 2022) Il patriarca Kirrill verso l’inserimento nella black list Ue. Gazprom interrompe le forniture all’Olanda. Il sindaco di Mariupol: «Gli orfani interrogati e portati via dai». Abramovich fa causa alla Uele sanzioni

