Guerra in Ucraina, le news di oggi. Vertice Bruxelles, raggiunto accordo su embargo al petrolio russo. Anche il patriarca Kirill in black ... (Di martedì 31 maggio 2022) Guerra in Ucraina , le news di oggi 31 maggio. Nella notte trovato l'accordo sul petrolio russo: embargo ma solo sulle navi. Mario Draghi ha parlato dal Vertice di Bruxelles in occasione della rima ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022)in, ledi31 maggio. Nella notte trovato l'sulma solo sulle navi. Mario Draghi ha parlato daldiin occasione della rima ...

Pubblicità

matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, accordo al vertice europeo su embargo al petrolio. Zelensky: “Ci avviciniamo al punto in cui Mosca dov… - transnazionale : Morto giornalista francese che copriva la guerra in Ucraina #spaziotransnazionale informa -