Guerra in Ucraina, i ceceni filorussi girano per le strade di Severodonetsk: “Non abbiamo trovato soldati di Kiev” – Video (Di martedì 31 maggio 2022) I ceceni filorussi si muovono per le strade di Severodonetsk, città dell’Ucraina orientale, ormai in gran parte sotto il loro controllo. In un Video pubblicato sul canale Telegram Kadyrov 95, i combattenti guidati da Akhmed Saydarkhanov girano per la città, oggetto di numerosi attacchi, sostenendo di non aver visto neanche “un rappresentante dell’esercito ucraino”. “Il fratello Akhmed Saydarkhanov con i combattenti ha camminato lungo il viale centrale della città e nei suoi dintorni alla ricerca di almeno un rappresentante dell’esercito ucraino – scrivono i ceceni – Purtroppo la ricerca non è andata a buon fine. Anche alla periferia di Severodonetsk regnano pace e tranquillità”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Isi muovono per ledi, città dell’orientale, ormai in gran parte sotto il loro controllo. In unpubblicato sul canale Telegram Kadyrov 95, i combattenti guidati da Akhmed Saydarkhanovper la città, oggetto di numerosi attacchi, sostenendo di non aver visto neanche “un rappresentante dell’esercito ucraino”. “Il fratello Akhmed Saydarkhanov con i combattenti ha camminato lungo il viale centrale della città e nei suoi dintorni alla ricerca di almeno un rappresentante dell’esercito ucraino – scrivono i– Purtroppo la ricerca non è andata a buon fine. Anche alla periferia diregnano pace e tranquillità”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - Rosskitty77 : RT @strange_days_82: Micalessin giornalista il Giornale : Nel Donbass l'esercito russo viene salutato come esercito liberatore. Qui sono fi… - ernicosta : RT @GianniLilly: #Draghi è sempre più il vero leader europeo. Ha capito, a differenza, temo, di Scholz e Macron, che la guerra in Ucraina è… -