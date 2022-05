Guenda Goria incoraggia una naufraga dell’Isola dei Famosi: “Fiera di te” (FOTO) (Di martedì 31 maggio 2022) Guenda Goria continua a fare il tifo per una naufraga de L’Isola dei Famosi: ecco le sue parole di incoraggiamento dopo l’ultima diretta Guenda Goria è entrata nel cuore di tantissimi italiani nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip 5. L’attrice ha condiviso l’avventura nella Casa più spiata d’Italia con sua madre Maria Teresa Ruta, dove sono state supportate da tantissimi fan che tutt’ora la supportano e la stimano. L’ex gieffina sta seguendo con entusiasmo anche la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi iniziata lo scorso 21 marzo. Quest’anno la nuova edizione del reality show di Canale 5 durerà più del previsto, infatti il gran finale si svolgerà il prossimo lunedì 27 giugno. Leggi anche –> soleil sorge pronta a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022)continua a fare il tifo per unade L’Isola dei: ecco le sue parole dimento dopo l’ultima direttaè entrata nel cuore di tantissimi italiani nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip 5. L’attrice ha condiviso l’avventura nella Casa più spiata d’Italia con sua madre Maria Teresa Ruta, dove sono state supportate da tantissimi fan che tutt’ora la supportano e la stimano. L’ex gieffina sta seguendo con entusiasmo anche la nuova edizione de L’Isola deicondotta da Ilary Blasi iniziata lo scorso 21 marzo. Quest’anno la nuova edizione del reality show di Canale 5 durerà più del previsto, infatti il gran finale si svolgerà il prossimo lunedì 27 giugno. Leggi anche –> soleil sorge pronta a ...

Pubblicità

361_magazine : - infoitcultura : Maria Teresa Ruta, chi è la figlia Guenda Goria e il prossimo matrimonio con Mirko Gancitano - infoitcultura : Guenda Goria su mamma Maria Teresa Ruta: 'Non ha fatto un passo indietro per noi figli' - infoitcultura : Guenda Goria sulla madre Maria Teresa Ruta: ‘Non ha dato priorità ai figli’ - infoitcultura : Oggi è un altro giorno, Guenda Goria: “Mia mamma Maria Teresa Ruta non ha fatto un passo indietro per… -