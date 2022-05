Grisì | Learning by doing | imparare facendo

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 31 maggio 2022)by, è stata la spinta motivazionale che ha portato gli insegnanti del plesso della scuola primaria died un gruppo di genitori, ad organizzare l’uscita didattica presso l’impresa locale “Fertigess oinos” di Camporeale del dottor Giovanni Palma. Conoscere il proprio territorio e viverlo in maniera attiva, oltre ad essere fonte di arricchimento, permette lo sviluppo di competenze sociali e trasversali fondamentali per la crescita personale e una formazione attiva per i nostri piccoli cittadini. L’azienda “Fertigess oinos” nasce nel 2009 con lo scopo di promuovere l’utilizzo di fertilizzanti biologici a base di gesso agricolo integrato con acidi umici e minerali utili alla nutrizione della pianta, oltre che a prodotti di utilizzo ...