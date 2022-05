Grano, sblocco dei porti, Lavrov: “Ok alle navi ma prima gli ucraini debbono sminare i porti”. Intanto la Turchia dice la sua sulla Nato (Di martedì 31 maggio 2022) Parlando ovviamente per paradossi ‘ok la guerra’, ‘comprensibile il tira e molla con l’Occidente’ ma, francamente, pensare di poter gestire l’export del Grano nel mondo, mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza di ben 53 paesi – oltretutto per la maggior parte africani – è davvero troppo! Dunque, finito il ‘siparietto’, Mosca deve aver realizzato che il gioco del Grano finire qui, diversamente le cose potrebbero infatti prendere una piega sì imprevedibile, ma soprattutto nei confronti della Russia. Con la fame non si scherza. Grano, sblocco dei porti: ok del ministro Lavrov, “Purché gli ucraini procedano prima a sminarli” Così oggi, pur non rinunciando a quell’atteggiamento spocchiosamente ‘vittimistico’, nel corso di una ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) Parlando ovviamente per paradossi ‘ok la guerra’, ‘comprensibile il tira e molla con l’Occidente’ ma, francamente, pensare di poter gestire l’export delnel mondo, mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza di ben 53 paesi – oltretutto per la maggior parte africani – è davvero troppo! Dunque, finito il ‘siparietto’, Mosca deve aver realizzato che il gioco delfinire qui, diversamente le cose potrebbero infatti prendere una piega sì imprevedibile, ma soprattutto nei confronti della Russia. Con la fame non si scherza.dei: ok del ministro, “Purché gliprocedanoa sminarli” Così oggi, pur non rinunciando a quell’atteggiamento spocchiosamente ‘vittimistico’, nel corso di una ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi ha assicurato il sostegno del governo ???? all’???? in coordinamento con il resto dell’Ue. I due Presidenti han… - italiaserait : Grano, sblocco dei porti, Lavrov: “Ok alle navi ma prima gli ucraini debbono sminare i porti”. Intanto la Turchia d… - mummy53690440 : Crisi grano, Lavrov: 'Ok sblocco navi se Kiev smina i porti' - - PoliticaNewsNow : Ucraina, Lavrov: 'Se Kiev smina porti, garantiremo sblocco navi con grano nel Mediterraneo' - Giupdis : Vogliono la collaborazione della #russia per lo sblocco del grano, e contemporaneamente mettono nuove sanzioni alla… -