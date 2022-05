Grano, il presidente dell’Unione Africana chiamerà Putin: «Questa crisi è colpa sua, non delle sanzioni Ue» (Di martedì 31 maggio 2022) Nel corso della seconda giornata del vertice europeo straordinario a Bruxelles, oggi, 31 maggio, è intervenuto anche il presidente del Senegal e dell’Unione Africana Macky Sall, per affrontare il tema della sicurezza alimentare e della crisi del Grano. In videocollegamento con i 27 leader Ue, Sall ha espresso la vicinanza dell’Unione Africana alle posizioni europee, per cui la responsabilità di quanto sta accadendo risiede nelle scelte politiche della Russia e non nelle sanzioni imposte a Mosca dall’Occidente. Sall ha annunciato la sua intenzione di mettersi in contatto telefonico con il leader di Mosca Vladimir Putin per esprimergli la sua «preoccupazione». May 31, 2022 Sall ha infine concluso il suo intervento esprimendo parole ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Nel corso della seconda giornata del vertice europeo straordinario a Bruxelles, oggi, 31 maggio, è intervenuto anche ildel Senegal eMacky Sall, per affrontare il tema della sicurezza alimentare e delladel. In videocollegamento con i 27 leader Ue, Sall ha espresso la vicinanzaalle posizioni europee, per cui la responsabilità di quanto sta accadendo risiede nelle scelte politiche della Russia e non nelleimposte a Mosca dall’Occidente. Sall ha annunciato la sua intenzione di mettersi in contatto telefonico con il leader di Mosca Vladimirper esprimergli la sua «preoccupazione». May 31, 2022 Sall ha infine concluso il suo intervento esprimendo parole ...

