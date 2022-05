Grande ritorno in Europa per sostituire il disastroso Alex Sandro (Di martedì 31 maggio 2022) La Juve non può più contare sulle prestazioni di Alex Sandro, con il brasiliano che è prossimo all’addio dalla Torino bianconera. Succede molto spesso purtroppo che alcuni giocatori abbiano dei cali davvero imprevisti e incredibili all’interno della propria carriera, passando in breve tempo da essere uno dei migliori in assoluto nel proprio ruolo a delle vere e proprie scarpe vecchie, proprio come quello che è successo ad Alex Sandro, un giocatore che ha avuto un’involuzione davvero incredibile tanto è vero che ora la Juventus è intenzionata a tutti gli effetti a cederlo al miglior offerente. Alex Sandro Juventus (LaPresse)Quando Alex Sandro arrivò dal Porto nel 2016 per sostituire una colonna assoluta della Juventus come Patrice Evra ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 31 maggio 2022) La Juve non può più contare sulle prestazioni di, con il brasiliano che è prossimo all’addio dalla Torino bianconera. Succede molto spesso purtroppo che alcuni giocatori abbiano dei cali davvero imprevisti e incredibili all’interno della propria carriera, passando in breve tempo da essere uno dei migliori in assoluto nel proprio ruolo a delle vere e proprie scarpe vecchie, proprio come quello che è successo ad, un giocatore che ha avuto un’involuzione davvero incredibile tanto è vero che ora la Juventus è intenzionata a tutti gli effetti a cederlo al miglior offerente.Juventus (LaPresse)Quandoarrivò dal Porto nel 2016 peruna colonna assoluta della Juventus come Patrice Evra ...

