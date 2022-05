Governo | Draghi | non sono interessato a incarichi internazionali

(Di martedì 31 maggio 2022) "No". Così il presidente del Consiglio Marioha risposto, in conferenza stampa a Bruxelles, alla domanda di un cronista che gli chiedeva se fossea ricoprire altri...

Durante il suo intervento in conferenza stampa,ha commentato il possibile viaggio di Matteo Salvini a Mosca da Putin : "Il, e sono stato chiarissimo fin dalla sua formazione, è un ......dirispondendo ad una domanda sull'ipotesi del viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Quello che ho detto anche al Copasir riguardo ad eventuali rapporti di esponenti di forze che sono al...«Quello che ho detto anche al Copasir» riguardo ad eventuali rapporti di esponenti di forze che sono al governo è che «l’importante è che siano rapporti trasparenti». Lo ha detto il premier Mario ...Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "No". E' la laconica risposta del premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue a chi gli chiede se sia ipotizzabile un suo ruolo internazionale in futuro.