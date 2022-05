Golf, al via negli USA il “The Memorial Tournament” con Francesco Molinari in gara (Di martedì 31 maggio 2022) Dal 2 al 5 giugno, al Muirfield Village Golf Club di Dublin in Ohio, si disputerà il “The Memorial Tournament”, tra i tornei più importanti del PGA Tour. 120 saranno i concorrenti in gara, compreso il nostro Francesco Molinari, con ben sette giocatori tra i primi dieci presenti. Tra questi Jon Rahm, Cameron Smith e Collin Morikawa, ma tanti altri saranno i campioni protagonisti negli USA. Per esempio il campione olimpico di Tokyo Xander Schauffele oppure il giapponese Hideki Matsuyama. Il montepremi sarà davvero alto, 12 milioni di dollari, che fanno del torneo quasi un Major. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Dal 2 al 5 giugno, al Muirfield VillageClub di Dublin in Ohio, si disputerà il “The”, tra i tornei più importanti del PGA Tour. 120 saranno i concorrenti in, compreso il nostro, con ben sette giocatori tra i primi dieci presenti. Tra questi Jon Rahm, Cameron Smith e Collin Morikawa, ma tanti altri saranno i campioni protagonistiUSA. Per esempio il campione olimpico di Tokyo Xander Schauffele oppure il giapponese Hideki Matsuyama. Il montepremi sarà davvero alto, 12 milioni di dollari, che fanno del torneo quasi un Major. SportFace.

