Gol subentrati Serie A 2021-2022 | il Milan è sotto la Juventus | VIDEO

Pubblicità

PianetaMilan : Gol subentrati @SerieA 2021-2022: il @acmilan è sotto la @juventusfc | #VIDEO - #Calcio #SerieA #SerieATIM #ACMilan… - ilcirotano : La Juve e i gol dei subentrati: solo in 5 hanno fatto peggio. La classifica - - zazoomblog : La Juve e i gol dei subentrati: solo in 5 hanno fatto peggio. La classifica - #subentrati: #hanno #fatto #peggio. - HellasLive : #HellasVerona, ultimo per numero di gol da giocatori subentrati -

La Gazzetta dello Sport

L'atalantino Luis Muriel è uno degli obiettivi di mercato della Juventus: l'attaccante colombiano potrebbe risolvere una delle pecche dell'ultima edizione dei bianconeri, la scarsità di reti arrivate ......arriva l'inattesodella riscossa di Quaggio , che deve solo controllare e trasformare in oro il preciso filtrante di un rientrante Barazzetta . L'1 - 3 è confezionato dai primi due. La ... La Juve e i gol dei subentrati: solo in 5 hanno fatto peggio. La classifica Domani sera a Reggio Emilia nerazzurri per il decimo scudetto, giallorossi per il nono nel giorno in cui al 99% sarà l’ultima di Alberto De Rossi in panchina ...Si interrompe il sogno del Catanzaro che viene sconfitto 2-1 dal Padova nella semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C ...