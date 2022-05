Gli studenti del Fantoni restaurano 4 tele di Cifrondi e Ceresa: “Ci sono voluti tre anni di lavoro” (Di martedì 31 maggio 2022) Più di tre anni di lavoro, 17 allievi coinvolti per un totale di 390 ore e 4 tele recuperate di autori come Antonio Cifrondi e Carlo Ceresa: ecco il risultato di un percorso che ha visto lavorare in sinergia Scuola d’arte Andrea Fantoni, Diocesi di Bergamo e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con la direzione lavori di Vincenzo Gheroldi. Il restauro si è svolto con la supervisione delle docenti restauratrici Silvia Baldis e Greta Medici. Il recupero delle tele, tutte provenienti dalla Parrocchia di San Martino di Cenate Sotto, è stata una delle attività affrontate dai 9 studenti del Corso di Tecnico per il Restauro della Scuola d’Arte Andrea Fantoni del triennio 2018-2021 (9 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022) Più di tredi, 17 allievi coinvolti per un totale di 390 ore e 4recuperate di autori come Antonioe Carlo: ecco il risultato di un percorso che ha visto lavorare in sinergia Scuola d’arte Andrea, Diocesi di Bergamo e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con la direzione lavori di Vincenzo Gheroldi. Il restauro si è svolto con la supervisione delle docenti restauratrici Silvia Baldis e Greta Medici. Il recupero delle, tutte provenienti dalla Parrocchia di San Martino di Cenate Sotto, è stata una delle attività affrontate dai 9del Corso di Tecnico per il Restauro della Scuola d’Arte Andreadel triennio 2018-2021 (9 ...

