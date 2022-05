Gli Emirati offrono 270 milioni alla Serie A per diritti tv e Supercoppa (Di martedì 31 maggio 2022) Nuova offerta dagli Emirati Arabi per i diritti tv della Serie A. Come riporta MF-Milano Finanza, Abu Dhabi Media ha presentato all’ad di Lega, Luigi De Siervo, una proposta da circa 140 milioni di euro per aggiudicarsi i diritti televisivi del massimo campionato italiano nell’area Medioriente-Africa, tuttora non assegnati. Il contratto avrebbe durata quinquennale per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 31 maggio 2022) Nuova offerta dagliArabi per itv dellaA. Come riporta MF-Milano Finanza, Abu Dhabi Media ha presentato all’ad di Lega, Luigi De Siervo, una proposta da circa 140di euro per aggiudicarsi itelevisivi del massimo campionato italiano nell’area Medioriente-Africa, tuttora non assegnati. Il contratto avrebbe durata quinquennale per L'articolo

Pubblicità

reportrai3 : Cuba è il secondo paese più vaccinato al mondo dopo gli Emirati Arabi, che però hanno un reddito 8 volte superiore… - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Gli Emirati offrono 270 milioni alla Serie A per diritti tv e Supercoppa - pieroausilio98 : RT @CalcioFinanza: Gli Emirati offrono 270 milioni alla Serie A per diritti tv e Supercoppa - MOrru84 : RT @CalcioFinanza: Gli Emirati offrono 270 milioni alla Serie A per diritti tv e Supercoppa - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gli Emirati offrono 270 milioni alla Serie A per diritti tv e Supercoppa: Nuova offerta dagli… -