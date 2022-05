Gli Azzurri sbarcano su TikTok: ecco il profilo delle Nazionali Italiane (Di martedì 31 maggio 2022) Gli Azzurri e le Azzurre sbarcano su TikTok. Il profilo (@nazionaledicalcio) è stato appositamente creato per ospitare numerosi contenuti, anche quelli relativi alle selezioni giovanili, di futsal e beach soccer. Gli Azzurri arrivano su TikTok La Figc informa che lo “sbarco” sulla piattaforma nasce dall’esigenza di essere più vicini a quella che viene definita Generazione Z, intensificando la comunicazione e trasmettendo ai più giovani i valori genuini della pratica sportiva, il rispetto per l’avversario e il fair play, sia dentro che fuori dal campo. profilo Azzurri su TikTok Protagonisti del primo post su TikTok Azzurri Locatelli, Calabria, Bastoni e Kean con lo slogan “L’Azzurro ci unisce”, che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) Glie le Azzurresu. Il(@nazionaledicalcio) è stato appositamente creato per ospitare numerosi contenuti, anche quelli relativi alle selezioni giovanili, di futsal e beach soccer. Gliarrivano suLa Figc informa che lo “sbarco” sulla piattaforma nasce dall’esigenza di essere più vicini a quella che viene definita Generazione Z, intensificando la comunicazione e trasmettendo ai più giovani i valori genuini della pratica sportiva, il rispetto per l’avversario e il fair play, sia dentro che fuori dal campo.suProtagonisti del primo post suLocatelli, Calabria, Bastoni e Kean con lo slogan “L’Azzurro ci unisce”, che ha ...

