Giustizia per tutti: le anticipazioni dell'ultima puntata (Di martedì 31 maggio 2022) Roberto Beltrami è finalmente a un passo dalla verità sulla morte della moglie Beatrice, di cui è stato ingiustamente accusato e per la quale ha passato dieci anni in carcere: ma c'è chi, nell'ombra, impedisce che un grave segreto venga svelato. Si annuncia ricca di colpi di scena la terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, la serie di Canale 5 con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, che racconta la vicenda di un celebre fotografo di Torino accusato di aver ammazzato la moglie e che dopo dieci anni di carcere ribalta la verità processuale e prova a scoprire il vero mandante del delitto. Ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda martedì 31 maggio.

