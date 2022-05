Giustizia: Bruno Bossio (Pd), 'riorganizzazione distretti per correggere errori 2012' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "La proposta di legge sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari - che ho sottoscritto insieme ad altri deputati calabresi a partire dalla prima firmataria, on. Scutellà - va nella giusta direzione al fine di rivedere, a dieci anni dai Decreti Legislativi n. 155 e 156/2012, i criteri relativi alla geografia dei presidii di Giustizia". Lo dice la deputata del Pd Enza Bruno Bossio. "La proposta ha origine in un fondamentale principio di efficienza e di reale rispondenza ai rinnovati bisogni delle comunità. La discussione su questa importante iniziativa legislativa ha preso il via in Commissione Giustizia della Camera dei deputati e proseguirà in tutte le sedi istituzionali", prosegue la parlamentare. "Noi firmatari abbiamo la certezza di aver incardinato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "La proposta di legge sulladegli uffici giudiziari - che ho sottoscritto insieme ad altri deputati calabresi a partire dalla prima firmataria, on. Scutellà - va nella giusta direzione al fine di rivedere, a dieci anni dai Decreti Legislativi n. 155 e 156/, i criteri relativi alla geografia dei presidii di". Lo dice la deputata del Pd Enza. "La proposta ha origine in un fondamentale principio di efficienza e di reale rispondenza ai rinnovati bisogni delle comunità. La discussione su questa importante iniziativa legislativa ha preso il via in Commissionedella Camera dei deputati e proseguirà in tutte le sedi istituzionali", prosegue la parlamentare. "Noi firmatari abbiamo la certezza di aver incardinato ...

