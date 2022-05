(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Non c'è alcuna intenzione da parte mia o del mio gruppo di proporre ulteriori accorpamenti o soppressioni di, ma, ove mai una nuova delega al governo dovesse essere discussa, si dovrà tenere conto di ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato con l'ultima riforma, e anche delle evoluzioni del processo telematico che hanno cambiato le modalità di accesso alla". Così il capogruppo democratico in commissione, Alfredo. "Una precisazione necessaria perché vedo che un mio brevissimo commento, che rifletteva questa considerazione, in commissionead una proposta di legge delega di rivisitazione della geografia giudiziaria è stato male interpretato e trasformato in una proposta del Partito democratico".

TV7Benevento : Giustizia: Bazoli, 'da Pd no richieste su meno sedi giudiziarie' - -

