Giulia Pession | valdostana | è campionessa mondiale di filosofia | Ho vinto contraddicendo Eraclito

L'Italia è salita sul gradino più alto del podio delle olimpiadi di Filosofia, tenutesi a Lisbona dal 26 al 29 maggio. Ad aver riportato la medaglia d'oro a casa è stata, studentessa del quinto anno del liceo classico 'XXVI Febbraio' di Aosta, che si è distinta tra gli 88 finalisti in gara, provenienti da 42 Paesi di tutto il mondo. Non è stato l'unico ..., 19 anni, di Aosta, è una delle due medaglie d'oro: un riconoscimento che dimostra di meritare sino in fondo quando sottolinea che a cambiarla davvero è stata l'esperienza di questi ...L’Italia è salita sul gradino più alto del podio delle olimpiadi di Filosofia, tenutesi a Lisbona dal 26 al 29 maggio. Ad aver riportato la medaglia d’oro a casa è stata Giulia Pession, studentessa de ...Dall'Ucraina al Brasile, 88 tra ragazzi e ragazze di tutto il mondo hanno partecipato alle Olimpiadi Internazionali di Filosofia. Giulia Pession, medaglia d’oro: «Abbiamo bisogno di orizzonti larghi» ...