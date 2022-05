“Giovani Wannabe” è narrazione visiva dell’amore

Pubblicità

favxange : Più di giovani wannabe mi sono innamorato di francesco e chiara - qn_giorno : Pinguini Tattici Nucleari, è uscito il singolo 'Giovani wannabe' - Spettacoli - - lifestyleblogit : Pinguini Tattici Nucleari: il video di Giovani Wannabe - - grumpy792 : RT @gayit: Giovani Wannabe: Francesco Cicconetti e Chiara Pieri in viaggio con i Pinguini Tattici Nucleari – IL VIDEO - sofasoccmel : ho voglia di urlare giovani wannabe coi finestrini abbassati -

Il video del nuovo singolo del gruppo bergamasco vede la partecipazione speciale di Francesco 'Mehths' Cicconetti e di Chiara ...Nel video del loro nuovo singolo "" , i Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto raccontare una storia d' amore e di libertà di diventare ciò che si è o ciò che si vuole essere. Per farlo hanno chiamato come ...Pinguini Tattici Nucleari, la storia del singolo "Giovani wannabe" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...PINGUINI TATTICI NUCLEARI presentano il video di Giovani Wannabe, con la partecipazione speciale di Francesco "Mehths" Cicconetti e di Chiara Pieri, sua compagna nel video come nella vita.