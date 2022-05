Giovani e sostenibilità nella filiera del legno: NeXt dialoga con le scuole (Di martedì 31 maggio 2022) (31/05/22) - 31 maggio 2022. Gli studenti dell'Istituto Tecnico Statale Deledda-Max Fabiani di Trieste indirizzo Biotech ambientali, in collaborazione con NeXt, hanno raccontato agli imprenditori e dirigenti della filiera del legno locale e nazionale, i vantaggi dell'Autovalutazione Partecipata di NeXt. Tramite questa forma gratuita di valutazione aziendale delle proprie strategie di sostenibilità ambientale e sociale, le imprese possono fotografare il proprio status rispetto all'Agenda 2030 e al BES Benessere Equo Sostenibile e i ragazzi sono stati molto convincenti, nel sottolineare la convenienza della sostenibilità! L'evento ha visto la presenza della divisione risorse boschive e ambientali della Regione Friuli-Venezia Giulia, del Cluster legno Servizi diretto dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) (31/05/22) - 31 maggio 2022. Gli studenti dell'Istituto Tecnico Statale Deledda-Max Fabiani di Trieste indirizzo Biotech ambientali, in collaborazione con, hanno raccontato agli imprenditori e dirigenti delladellocale e nazionale, i vantaggi dell'Autovalutazione Partecipata di. Tramite questa forma gratuita di valutazione aziendale delle proprie strategie diambientale e sociale, le imprese possono fotografare il proprio status rispetto all'Agenda 2030 e al BES Benessere Equo Sostenibile e i ragazzi sono stati molto convincenti, nel sottolineare la convenienza della! L'evento ha visto la presenza della divisione risorse boschive e ambientali della Regione Friuli-Venezia Giulia, del ClusterServizi diretto dal ...

