Giornata Genitori – PVF: libertà educativa a rischio (Di martedì 31 maggio 2022) Giornata Genitori. Pro Vita Famiglia: libertà educativa a rischio – «Mamma e Papà, primi autentici educatori dei bambini, sono costantemente traditi dal sistema scolastico italiano. Sempre più spesso presidi e docenti, con la smania di seguire le mode e le ideologie del momento, tradiscono il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia e ledono il diritto alla libertà educativa dei Genitori, indottrinando i bambini con tematiche inadatte al loro percorso di crescita didattica e psico-fisica. «Pensiamo infatti ai progetti sul gender, sull'educazione alla sessualità e all'affettività per le elementari o ancora alla 'carriera alias' in alcuni licei, il più delle volte messi in atto ignorando proprio i Genitori che non sono ...

