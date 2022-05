Giornata bicicletta 2022, Milano è la città dove si pedala di più (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Milano è la città in cui gli italiani pedalano di più. Almeno questa è l’evidenza raccolta da Immobiliare.it, il portale immobiliare, che in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, prevista per il prossimo 3 giugno, ha voluto indagare quali fossero i capoluoghi in cui gli utenti utilizzavano maggiormente la modalità di ricerca “distanza in bici da un punto sulla mappa”. “Sicuramente la ricerca per tempo di tragitto è uno dei punti di forza del nostro portale. Offre infatti ai nostri utenti la possibilità di cercare casa a 10, 20, 30 o 45 minuti in auto, in bici o a piedi da un punto selezionato, in genere l’area in cui si desidera abitare o il luogo di lavoro” spiega Silvio Pagliani, co-founder di Immobiliare.it. “Sappiamo bene come le esigenze varino da persona a persona, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) –è lain cui gli italianino di più. Almeno questa è l’evidenza raccolta da Immobiliare.it, il portale immobiliare, che in occasione dellamondiale della, prevista per il prossimo 3 giugno, ha voluto indagare quali fossero i capoluoghi in cui gli utenti utilizzavano maggiormente la modalità di ricerca “distanza in bici da un punto sulla mappa”. “Sicuramente la ricerca per tempo di tragitto è uno dei punti di forza del nostro portale. Offre infatti ai nostri utenti la possibilità di cercare casa a 10, 20, 30 o 45 minuti in auto, in bici o a piedi da un punto selezionato, in genere l’area in cui si desidera abitare o il luogo di lavoro” spiega Silvio Pagliani, co-founder di Immobiliare.it. “Sappiamo bene come le esigenze varino da persona a persona, ...

Pubblicità

ESindaca : Il 2 Giugno, Festa della Repubblica, proponiamo una pedalata naturalistica, in occasione della giornata della bicic… - lifestyleblogit : Giornata bicicletta 2022, Milano è la città dove si pedala di più - - greencityit : Giornata Mondiale della Bicicletta: 6 percorsi ciclabili da non perdere lungo lo Stivale: In occasione della Giorna… - LocalPage3 : Giornata bicicletta 2022, Milano è la città dove si pedala di più - MenicocciWalter : @62_milly il tour di francia inizia a luglio e la maglia e la bicicletta gialla sono x il primo in classifica .Ciao buona giornata .???? -