Giappone | ok alla pillola del giorno dopo | ma con il consenso del partner

Il governo Giapponese, come riporta la stampa, ha decretato che entro fine anno verrà approvata la pillola del giorno dopo, ma sarà prescritta solo se il partner darà il suo consenso scritto. Gli esperti hanno chiarito che il consenso e il possibile costo della pillola saranno un enorme scoglio per le donne. Dopo 50 anni da quando l'Italia ha legalizzato la pillola, e 40 anni da quando è stata legalizzata nel Regno Unito, anche il Giappone si prepara ad approvare la pillola del giorno dopo, ma le donne Giapponesi e gli attivisti si stanno già muovendo per far rimuovere la clausola del consenso, in quanto rischiare che ...

