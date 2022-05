Gianluca Vacchi, parla la collaboratrice domestica Laura Siazzu: “Il Dottore ha fatto sì che venissi riassunta, ho pianto di gioia” (Di martedì 31 maggio 2022) L’hashtag #Vacchiout ha imperversato per alcuni giorni sui social: obiettivo? Fare il modo che Amazon Prima tolga Mucho Mas, la docuserie sulla vita di Gianluca Vacchi, dall’offerta. Le dichiarazioni di alcuni tra i suoi dipendenti hanno mobilitato gli utenti di Twitter. Ma c’è posto anche per chi difende l’imprenditore, come quei domestici che in un video si autodefiniscono il GV Life Staff e si dicono “contrariati per quello che hanno letto sui giornali”. Una di loro, Laura Siazzu, 39 anni, ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda: “Quando abbiamo sentito delle polemiche, ci siamo sentiti in dovere di rispondere a quelle che per noi sono solo falsità. Dopotutto, se uno non si trova bene sul posto di lavoro, perché ci resta per anni senza andarsene via?“. Così la ragazza che da tre anni è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) L’hashtag #out ha imperversato per alcuni giorni sui social: obiettivo? Fare il modo che Amazon Prima tolga Mucho Mas, la docuserie sulla vita di, dall’offerta. Le dichiarazioni di alcuni tra i suoi dipendenti hanno mobilitato gli utenti di Twitter. Ma c’è posto anche per chi difende l’imprenditore, come quei domestici che in un video si autodefiniscono il GV Life Staff e si dicono “contrariati per quello che hanno letto sui giornali”. Una di loro,, 39 anni, ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda: “Quando abbiamo sentito delle polemiche, ci siamo sentiti in dovere di rispondere a quelle che per noi sono solo falsità. Dopotutto, se uno non si trova bene sul posto di lavoro, perché ci resta per anni senza andarsene via?“. Così la ragazza che da tre anni è ...

Pubblicità

fanpage : Con l'hashtag #VacchiOut i fan stanno chiedendo il ritiro di #MuchoMas, documentario su #GianlucaVacchi distribuito… - repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - JPCK72 : RT @IlDrizzit: Ma noi europei non siamo quelli del ((libero mercato)), che facciamo i Gianluca Vacchi con le risorse del terzo mondo estrat… - norbyti06 : Amazon ha ritirato da Prime la serie con e su Gianluca Vacchi? -