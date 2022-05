Ghione | Morello | Squaglia e Staffelli | Striscia la Notizia fa tappa al torneo dell’Accademia dello Sport

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 maggio 2022) Bergamo. Jimmy, Moreno, Chiara, Valerioe tanti altri: inviati e dirigenti diladal tardo pomeriggio di martedì 31 maggio saranno ospiti deldi tennisper la Solidarietà, in corso di svolgimento alla Cittadelladi via Monte Gleno. Una presenza costante al fianco dell’associazione fondata da Giovanni Licini, che la storica trasmissione di Canale 5 sostiene da sempre: l’ultima volta era stata a Cividino, primastop forzato dal Covid, ma appena è stato possibile tornare a organizzare l’appuntamento la disponibilità a mettersi in gioco nel nome della solidarietà è stata ...