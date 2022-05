Gerry Cardinale, l'uomo di RedBird che avrà in mano il Milan (Di martedì 31 maggio 2022) L'uomo del futuro ha 53 anni, una laurea ad Harvard con il massimo dei voti e lode, un patrimonio personale di oltre due miliardi di dollari e un fondo da lui creato e amministrato da 6. Si chiama Gerry Cardinale e da qui in poi sarà il punto di riferimento dell'universo Milan, il nuovo proprietario di maggioranza chiudendo la breve ma fruttuosa era di Paul e Gordon Singer che in meno di quattro anni (luglio 2018-giugno 2022) hanno risanato i conti disastrati del Vecchio Diavolo, chiuso le pendenze con la Uefa, riportato in linea di galleggiamento il bilancio e alla fine festeggiato anche uno scudetto. Non frutto del caso, sarebbe offensivo per chi ci ha lavorato giorno e notte, ma certamente inatteso quanto meno nella tempistica, dentro un calcio che si è abituato all'assioma per cui vince chi spende e gli altri fanno ... Leggi su panorama (Di martedì 31 maggio 2022) L'del futuro ha 53 anni, una laurea ad Harvard con il massimo dei voti e lode, un patrimonio personale di oltre due miliardi di dollari e un fondo da lui creato e amministrato da 6. Si chiamae da qui in poi sarà il punto di riferimento dell'universo, il nuovo proprietario di maggioranza chiudendo la breve ma fruttuosa era di Paul e Gordon Singer che in meno di quattro anni (luglio 2018-giugno 2022) hanno risanato i conti disastrati del Vecchio Diavolo, chiuso le pendenze con la Uefa, riportato in linea di galleggiamento il bilancio e alla fine festeggiato anche uno scudetto. Non frutto del caso, sarebbe offensivo per chi ci ha lavorato giorno e notte, ma certamente inatteso quanto meno nella tempistica, dentro un calcio che si è abituato all'assioma per cui vince chi spende e gli altri fanno ...

Pubblicità

AntoVitiello : Gerry #Cardinale, CEO di #RedBird Capital, una settimana fa a Milano durante i festeggiamenti dello scudetto del… - SkySport : ULTIM'ORA CALCIO Milan, incontro in corso per il cambio di proprietà Presenti Gerry Cardinale di RedBird e i legali… - capuanogio : Gerry #Cardinale era in piazza Duomo domenica scorsa a festeggiare con i tifosi lo scudetto del #Milan appena conqu… - saIva___ : (ANSA) - Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird. Nei giorni scorsi, verosimilmente non a Milano, sono state app… - Bagarotzo : RT @SkySport: ULTIM'ORA CALCIO Milan, incontro in corso per il cambio di proprietà Presenti Gerry Cardinale di RedBird e i legali di Elliot… -