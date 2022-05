Gerry Cardinale è il nuovo proprietario del Milan

(Di martedì 31 maggio 2022) Ilcampione d’Italia ha unpatron. Si tratta di, capo di RedBird Capital Partners. L’imprenditore ha siglato il contratto di acquisizione della maggioranza deldal fondo Elliott. L’annuncio ufficiale arriverà mercoledì. Il “signing” (la firma sul contratto preliminare) è cosa fatta. Per il closing (il passaggio della quote societarie) dell’operazione invece ci vorranno un paio di mesi. Il signing è avvenuto nei giorni scorsi ma non ao. Si tratta dell’ennesimo passaggio di proprietà. Ilè stato ceduto da Silvio Berlusconi a Li Yonghong nel 2017 e poi nel 2018 era passato al fondo di Singer per l’inadempienza della proprietà cinese. RedBird, fondo d’investimento già impegnato attivamente nello sport, ha sede a New York come ...

Il passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a RedBird Capital Partners, di, è l'ultimo atto, per altro non ancora finalizzato, di una sequenza di operazioni che vedono il calcio italiano sempre più intrecciato con la finanza. L'interesse dei grandi capitali, ...Nei giorni scorsi l'amministratore delegato del fondo statunitenseha infatti firmato le carte che certificano l'uscita di scena del fondo Elliott , almeno per quanto riguarda il ...“Perché i fondi di investimento puntano il calcio e la Serie A”. Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti Gerry Cardinale ha una filosofia di investimento ben precisa: “coi ...Gerry Cardinale, numero uno di RedBird lunedì 30 maggio non era a Milano e al momento non si trova in città. Ora si attendono solo gli annunci ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.