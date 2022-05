Gerry Cardinale, chi è il futuro presidente del Milan: origini italiane, patrimonio e il fondo RedBird (Di martedì 31 maggio 2022) Gerry Cardinale è pronto a ‘colorare’ i suoi investimenti di rossonero. Dato per fatto come il nuovo presidente del Milan, l’imprenditore, la cui famiglia ha origini italiane, è prossimo ad investire nel calcio italiano. Gerry Cardinale, chi è: origini italiane Gerry Cardinale ha 53 anni ed è nato a Philadelphia. Tuttavia, i suoi nonni erano originari dell’Italia, si parla della Sicilia, e sono emigrati negli Stati Uniti. Da ragazzo ha conseguito prima una laurea in studi sociali ad Harvard e poi un Master in “Politics and Political Theory” a Oxford nel 1991. Il suo primo impiego è stato alla Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, di cui diventa partner, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 31 maggio 2022)è pronto a ‘colorare’ i suoi investimenti di rossonero. Dato per fatto come il nuovodel, l’imprenditore, la cui famiglia ha, è prossimo ad investire nel calcio italiano., chi è:ha 53 anni ed è nato a Philadelphia. Tuttavia, i suoi nonni erano originari dell’Italia, si parla della Sicilia, e sono emigrati negli Stati Uniti. Da ragazzo ha conseguito prima una laurea in studi sociali ad Harvard e poi un Master in “Politics and Political Theory” a Oxford nel 1991. Il suo primo impiego è stato alla Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, di cui diventa partner, ...

