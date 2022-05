Gazzelle in concerto a Roma | l’empatia e la semplicità del romanticismo

(Di martedì 31 maggio 2022) Prosegue il tour diin, che ieri sera ha giocato in casa, a, presso il Palazzo dello Sport ex Palalottomatica. Trascinati dall’indientico del cantautoreno, ilè stato un atto liberatorio e d’amore, in una corrente fluida tra nostalgia e futuro. Ne è passato di tempo dai tre dischi in sei anni, e orainfa i palazzetti sold out., Flavio Pardini all’anagrafe, è riuscito a portare in tour tutta la malinconia e anche l’ironia di cui tutti hanno sempre bisogno. Ieri sera, 30 maggio, al Palazzetto si intonava un coro esatto e preciso, come se le canzoni diormai appartenessero più a chi era preso a cantare che al solo microfono che le reggeva. ...

