Gazprom sospende le forniture all’Olanda. Ecco a quanto gas dovrà rinunciare Amsterdam (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – Gazprom sospende le forniture dell’ “oro azzurro” verso l’Olanda. È quanto si apprende dall’Ansa. Gazprom, stop all’Olanda Il colosso del gas Gazprom ha appena annunciato di aver fermato le forniture del cosiddetto “oro azzurro” verso l’Olanda. L’azienda ha comunicato la decisione successivamente alle azioni dell’azienda olandese Gazterra, rifiutatasi di pagare le forniture in rubli. La nota di Gazprom sulla questione Olanda parla chiaro: “Gazprom ha interrotto del tutto le sue forniture a GasTerra in seguito al mancato pagamento in rubli”, ha sottolineato Gazprom in una nota. Le importazioni di gas olandesi Secondo quanto riporta il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag –ledell’ “oro azzurro” verso l’Olanda. Èsi apprende dall’Ansa., stopIl colosso del gasha appena annunciato di aver fermato ledel cosiddetto “oro azzurro” verso l’Olanda. L’azienda ha comunicato la decisione successivamente alle azioni dell’azienda olandese Gazterra, rifiutatasi di pagare lein rubli. La nota disulla questione Olanda parla chiaro: “ha interrotto del tutto le suea GasTerra in seguito al mancato pagamento in rubli”, ha sottolineatoin una nota. Le importazioni di gas olandesi Secondoriporta il ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Gazprom sospende la fornitura di gas al principale distributore olandese. Stop in vista anche per la Danimarca - Agenzia_Ansa : Il gigante russo del gas Gazprom ha annunciato di aver sospeso le sue forniture del gas verso l'Olanda. #ANSA - lello_rossi : Gazprom sospende la fornitura di gas al principale distributore olandese. Stop in vista anche per la Danimarca - Il… - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: Il gigante russo del gas Gazprom ha annunciato di aver sospeso le sue forniture del gas verso l'Olanda. #ANSA https://t… - PaoloCaminiti1 : RT @IlPrimatoN: Dopo il rifiuto della Gasterra olandese di pagare in rubli -