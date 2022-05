Gas russo in rubli, da domani stop alle forniture da Mosca alla Danimarca (Di martedì 31 maggio 2022) È ufficiale: da domani 1° giugno Gazprom, il colosso russo del gas, interromperà le forniture alla Orsted, la principale società energetica della Danimarca. La Orsted si è rifiutata di aprire un conto in rubli per i pagamenti come stabilito da Mosca nel decreto di Putin. A darne notizia è la stessa società danese. La Danimarca diventa il quinto Paese europeo a cui Mosca ha tagliato il gas, dopo Bulgaria, Polonia, Finlandia e Paesi Bassi. La Orsted aveva già comunicato di non voler rispettare la richiesta del Cremlino ai sensi del contratto, e che pertanto «la società avrebbe continuato a pagare in euro». Mads Nipper, il Ceo di Orsted, ha commentato: «Eravamo preparati a questo scenario e ci aspettiamo di essere ancora in grado di ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) È ufficiale: da1° giugno Gazprom, il colossodel gas, interromperà leOrsted, la principale società energetica della. La Orsted si è rifiutata di aprire un conto inper i pagamenti come stabilito danel decreto di Putin. A darne notizia è la stessa società danese. Ladiventa il quinto Paese europeo a cuiha tagliato il gas, dopo Bulgaria, Polonia, Finlandia e Paesi Bassi. La Orsted aveva già comunicato di non voler rispettare la richiesta del Cremlino ai sensi del contratto, e che pertanto «la società avrebbe continuato a pagare in euro». Mads Nipper, il Ceo di Orsted, ha commentato: «Eravamo preparati a questo scenario e ci aspettiamo di essere ancora in grado di ...

