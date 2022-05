Galliani: «Per il mercato del Monza ci sarà un regalo. Belotti e Pato…» (Di martedì 31 maggio 2022) Galliani: «Per il mercato ci sarà un regalo. Belotti e Pato…». Le dichiarazioni dell’ad del Monza Adriano Galliani ha parlato a margine della festa promozione del Monza. Le sue dichiarazioni. mercato – «Adesso arriva il presidente Berlusconi, chiedete a lui. Balotelli viene alla festa stasera e basta, è ospite. Belotti e Pato? Sapete che sono scaramantico, non avrei mai portato avanti un’operazione senza essere assolutamente certo di essere in Serie A. C’è tempo, faremo mercato e ci sarà un regalo promozione in questo senso». STAGIONE – «Ho realizzato un sogno, qualcosa di mai fatto in 110 anni. Io sono nato e cresciuto a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022): «Per ilciun». Le dichiarazioni dell’ad delAdrianoha parlato a margine della festa promozione del. Le sue dichiarazioni.– «Adesso arriva il presidente Berlusconi, chiedete a lui. Balotelli viene alla festa stasera e basta, è ospite.e Pato? Sapete che sono scaramantico, non avrei mai portato avanti un’operazione senza essere assolutamente certo di essere in Serie A. C’è tempo, faremoe ciunpromozione in questo senso». STAGIONE – «Ho realizzato un sogno, qualcosa di mai fatto in 110 anni. Io sono nato e cresciuto a ...

