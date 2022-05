Gabriella Giammanco | la senatrice palermitana si separa a tre anni dal sì

Pubblicità

ilgiornale : Enrico Letta sempre più alleato di Giuseppe Conte, che sull'Ucraina non è un atlantista. La senatrice Gabriella Gia… -

ilSicilia.it

All'iniziativa di Forza Italia sono presenti anche i senatori Licia Ronzulli,e Renato Schifani. In sala anche il candidato del centrodestra a sindaco di Palermo, Roberto ...All'iniziativa di Forza Italia sono presenti anche i senatori Licia Ronzulli,e Renato Schifani. In sala anche il candidato del centrodestra a sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Palermo, Giammanco: “Prossimo sindaco dovrà prendersi cura delle periferie” L'ex Presidente del Senato chiede ai parlamentari di scendere in campo personalmente, un segnale forte di impegno con candidature di servizio ...Polemiche, frecciatine, prese di posizione e di distanze, sondaggi. La campagna elettorale in vista delle amministrative del 12 giugno a Palermo, è ormai entrata nel vivo e così, anche Forza Italia sc ...