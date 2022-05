G7 | Accademie scientifiche | “Fate presto su clima | energia e pandemie”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Ledei Paesi del G7 – tra cui a rappresentare l’Italia l’Accademia Nazionale dei Lincei – chiedono “un’azione internazionale urgente” per “proteggere gli oceani e le regioni polari e per accelerare la decarbonizzazione”. Nel settore sanitario, gli scienziati chiedono “una maggiore preparazione globale alle” e “l’attuazione di un approccio One Health, che consideri la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente in generale come strettamente collegata e interdipendente”. Le loro raccomandazioni sono contenute in quattro dichiarazioni presentate oggi al governo federale tedesco in occasione del Forum di dialogo Science7 2022 a Berlino-Germania. “Il Vertice del G7 deve assumere un ruolo guida in materia di azione per il, transizione energetica, ...