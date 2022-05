(Di martedì 31 maggio 2022) Laattende notizie da Nicola e attende di lavorare sulla rosa. Non si esclude la permanenza di. Il punto di SerieANews.com. Il 2022 è stato trionfale e la salvezza arrivata all’ultima giornata può essere l’inizio di qualcosa di grande per la. Ci sperano il presidente Iervolino e il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

CalcioNews24 : Dubbi sul rinnovo di #Djuric con la #Salernitana, #Sabatini duro con l'attaccante ?? - Fantacalcio : Salernitana, Sabatini: 'Cavani impossibile, con Bonazzoli ci proveremo. Sul futuro di Djuric e Verdi...'… - SalernoSport24 : ??? L'agente di Djuric ha parlato ai nostri microfoni del futuro del proprio assistito... ??? Leggi di più su… -

SerieANews

Ilè nelle sue mani e i rossoneri, a distanza di anni, hanno di nuovo un piccolo fenomeno ... Merita gli applausi l'intera rosa, ma in particolare Bonazzoli , che insieme ae Ribery, ha ...Ancora non è arrivato il rinnovo dicon la Salernitana e il diesse Sabatini ha commentato duramente la situazione Ancora non è arrivato il rinnovo dicon la Salernitana e il diesse Sabatini ha commentato duramente la situazione ai microfoni de Il Mattino. Le sue dichiarazioni: "Due mesi fa è arrivata la nostra ... Futuro Djuric, tutto fermo con la Salernitana: Fiorentina e Torino alla finestra "Situazioni diverse. Bonazzoli, tra gli italiani, è l'attaccante più forte, gioca un calcio sublime e ha la nostra stima incondizionata. C'è un'opzione di acquisto, ma prima di esercitarla bisogna par ...Ancora non è arrivato il rinnovo di Djuric con la Salernitana e il diesse Sabatini ha commentato duramente la situazione Ancora non è arrivato il rinnovo di Djuric con la Salernitana e il diesse Sabat ...