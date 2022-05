Furti seriali di auto in varie province della Campania, 18 misure cautelari: nei guai anche tre sanniti (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Avrebbero compiuto almeno 84 Furti d’auto tra le province di Caserta, Napoli, Avellino e Benevento, le 18 persone raggiunte dalle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura per associazione a delinquere finalizzata al furto, al riciclaggio e alla ricettazione di auto: per undici indagati, il Gip ha disposto il carcere, per tre i domiciliari e per altri quattro l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Tra questi anche tre sanniti: Ilario Covino 24enne, Felice Covino 46enne (detto ‘O Chiattone) e Fulvio Covino 22enne tutti di Arpaise e difesi dagli avvocati Mario Cecere e Salvatore Pignatiello. Le indagini sono state realizzate dai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Avrebbero compiuto almeno 84d’tra ledi Caserta, Napoli, Avellino e Benevento, le 18 persone raggiunte dalleemesse dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiestaProcura per associazione a delinquere finalizzata al furto, al riciclaggio e alla ricettazione di: per undici indagati, il Gip ha disposto il carcere, per tre i domiciliari e per altri quattro l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Tra questitre: Ilario Covino 24enne, Felice Covino 46enne (detto ‘O Chiattone) e Fulvio Covino 22enne tutti di Arpaise e difesi dagli avvocati Mario Cecere e Salvatore Pignatiello. Le indagini sono state realizzate dai ...

