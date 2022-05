Furti d’auto tra Caserta, Mugnano, Afragola e Casalnuovo: 14 arresti (Di martedì 31 maggio 2022) Rubavano auto e le smontavano per rivenderne i pezzi, spesso ad acquirenti ignari, tra Caserta e l’area Nord di Napoli. I Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno così scoperto e sgominato una banda di topi d’auto: su richiesta delle Procura di Santa Maria Capua Vetere, i militari dell’Arma hanno eseguito 18 misure cautelari nei confronti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 31 maggio 2022) Rubavano auto e le smontavano per rivenderne i pezzi, spesso ad acquirenti ignari, trae l’area Nord di Napoli. I Carabinieri della Compagnia dihanno così scoperto e sgominato una banda di topi: su richiesta delle Procura di Santa Maria Capua Vetere, i militari dell’Arma hanno eseguito 18 misure cautelari nei confronti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

iISud24 : Furti d’auto e ricettazione: eseguite 18 misure cautelari #31maggio #cronaca #campania #notizie - casertafocus : COLPI A CASERTA E SANTA MARIA C.V. – Smantellata organizzazione specializzata in furti d’auto, ricettazione e ricic… - larampait : (VIDEO) Sgominata la #banda dei #furti d'#auto - ScrivoLibero : Raffica di furti d'auto a Ravanusa dove nella notte fra sabato e domenica quattro Fiat Panda sono state rubate da i… - masman007 : @nonelarena Cerignola, famosa purtroppo per l'alto tasso di criminalità relativa ai furti d'auto in tutta Italia, h… -