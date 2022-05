“Fuorigioco – Una storia di vita e di sport”: il docu film su Beppe Signori (Di martedì 31 maggio 2022) Sarà presentato Bologna come Evento Speciale venerdì 17 giugno al Medica al Biografilm Festival A lungo si è parlato della vita e della vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Beppe Signori. Ora, arriva anche il documentario: “Fuorigioco – Una storia di vita e di sport”. Il docu film sarà presentato a Bologna come Evento Speciale venerdì 17 giugno al Medica al Biografilm Festival. La docu-fiction è nata da una idea di Paolo Rossi Pisu e Emanuela Zaccherini, diretta da Pier Paolo Paganelli e racconta la storia di Beppe Signori. Leggi anche: La verità di Beppe Signori nel sul ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022) Sarà presentato Bologna come Evento Speciale venerdì 17 giugno al Medica al BiograFestival A lungo si è parlato dellae della vicenda giudiziaria che ha visto protagonista. Ora, arriva anche ilmentario: “– Unadie di”. Ilsarà presentato a Bologna come Evento Speciale venerdì 17 giugno al Medica al BiograFestival. La-fiction è nata da una idea di Paolo Rossi Pisu e Emanuela Zaccherini, diretta da Pier Paolo Paganelli e racconta ladi. Leggi anche: La verità dinel sul ...

