Fuorigioco una storia di vita e di sport: evento speciale al Biografilm (Di martedì 31 maggio 2022) Sarà presentato a Bologna come evento speciale venerdì 17 giugno al Medica al Biografilm Festival il nuovo progetto targato Genoma Films, Fuorigioco – Una storia di vita e di sport. Fuorigioco: da chi è nata l'idea? La docu-fiction nata da una idea di Paolo Rossi Pisu e Emanuela Zaccherini, diretta da Pier Paolo Paganelli e che racconta la storia del grande campione Beppe Signori. Sky Documentaries Il documentario sarà poi trasmesso in prima visione tv il 19 giugno alle ore 21.15 su Sky Documentaries (Canali 122 e 402 di Sky) e disponibile anche On Demand e in streaming su NOW.

