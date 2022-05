Fu medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney 2000 | oggi è cambiato moltissimo | lo riconoscete?

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 31 maggio 2022) E’ stato uno dei nostri porta bandieradi, in cui ha vinto anche lastenterete a riconoscerlo. Ledihanno lasciato un ottimo ricordo negli italiani, anche perché in quella competizione gli atleti azzurri hanno raggiunto dei risultati importanti e uno di questi addirittura storico. Prima di quella competizione, infatti, nessun nuotatore azzurro aveva mai vinto un oro olimpico in vasca. Ne consegue che il primo a riuscirci diventò in quel periodo una celebrità oltre che un campione olimpico. Nonostante quel risultato storico, sevedeste il protagonista di quella impresa probabilmente stentereste a riconoscerlo. ...