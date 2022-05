Francia, morto il padre di Didier Deschamps: il ct lascia il ritiro della nazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Grave lutto per il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, che nelle scorse ore ha perso il padre Pierre. Il ct transalpino ha quindi lasciato il ritiro della nazionale, che sta preparando a Clairefontaine le sfide di Nations League previste nei prossimi giorni. Deschamps ha raggiunto la famiglia e le sedute di allenamento di questi giorni saranno condotte dall’assistente Guy Stephan. A dare l’annuncio della notizia la federcalcio francese con una nota ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Grave lutto per il commissario tecnico, che nelle scorse ore ha perso ilPierre. Il ct transalpino ha quindito il, che sta preparando a Clairefontaine le sfide di Nations League previste nei prossimi giorni.ha raggiunto la famiglia e le sedute di allenamento di questi giorni saranno condotte dall’assistente Guy Stephan. A dare l’annuncionotizia la federcalcio francese con una nota ufficiale. SportFace.

