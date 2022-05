Francesca Manzini: “Anoressica e bulimica, il cibo era il mio sfogo: così mi sono ammalata. Il mio ex mi menava tantissimo” (Di martedì 31 maggio 2022) Francesca Manzini si racconta a 360° e lo fa in Stay Manza, il suo libro autobiografico (Sperling & Kupfer). La comica ripercorre gli anni dolorosi in cui ha sofferto di disturbi alimentari, generati anche dalle continue litigate tra i genitori: “Io a 14 anni ero preoccupata come una donna di 30. Ero sposata, separata, con due figlie. Io mi sentivo mia madre. Mi sentivo responsabile della mia famiglia e come figlia mi sentivo inadeguata. così mi sono ammalata. Cambia la pelle, cambiano i profumi, ti abitui a un nuovo corpo. Tante volto ho attraversato i miei nuovi corpi e ogni volta che mi si chiudeva lo stomaco avevo paura di cadere nell’anoressia. Una paura che ho ancora oggi”. E ancora: “Invece di aprire il mio cuore e confrontarmi onestamente con i miei sentimenti io aprivo il frigorifero. O lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022)si racconta a 360° e lo fa in Stay Manza, il suo libro autobiografico (Sperling & Kupfer). La comica ripercorre gli anni dolorosi in cui ha sofferto di disturbi alimentari, generati anche dalle continue litigate tra i genitori: “Io a 14 anni ero preoccupata come una donna di 30. Ero sposata, separata, con due figlie. Io mi sentivo mia madre. Mi sentivo responsabile della mia famiglia e come figlia mi sentivo inadeguata.mi. Cambia la pelle, cambiano i profumi, ti abitui a un nuovo corpo. Tante volto ho attraversato i miei nuovi corpi e ogni volta che mi si chiudeva lo stomaco avevo paura di cadere nell’anoressia. Una paura che ho ancora oggi”. E ancora: “Invece di aprire il mio cuore e confrontarmi onestamente con i miei sentimenti io aprivo il frigorifero. O lo ...

