Francesca Fialdini massacrata sui social e lei risponde al veleno: “Posso dire che …” (Di martedì 31 maggio 2022) Una nuova puntata di ‘Da noi a ruota libera’ è andata in onda nel pomeriggio di domenica 29 maggio. E proprio in seguito alla messa in onda del programma la conduttrice si è resa protagonista di un duro sfogo sui social rivolto a tutti coloro che hanno commentato in modo poco carino il suo look e la sua femminilità. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dalla conduttrice? La polemica sul profilo Instagram di Francesca Fialdini Francesca Fialdini è una bravissima conduttrice televisiva ma anche una donna sincera e schietta che non ha mail il timore di esprimere il suo pensiero. Proprio nelle scorse ore la celebre presentatrice di ‘Da noi a ruota libera’ si è resa protagonista di un duro sfogo sui social. Tutto è nato dopo che la conduttrice, terminata la puntata di ... Leggi su baritalianews (Di martedì 31 maggio 2022) Una nuova puntata di ‘Da noi a ruota libera’ è andata in onda nel pomeriggio di domenica 29 maggio. E proprio in seguito alla messa in onda del programma la conduttrice si è resa protagonista di un duro sfogo suirivolto a tutti coloro che hanno commentato in modo poco carino il suo look e la sua femminilità. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dalla conduttrice? La polemica sul profilo Instagram diè una bravissima conduttrice televisiva ma anche una donna sincera e schietta che non ha mail il timore di esprimere il suo pensiero. Proprio nelle scorse ore la celebre presentatrice di ‘Da noi a ruota libera’ si è resa protagonista di un duro sfogo sui. Tutto è nato dopo che la conduttrice, terminata la puntata di ...

Alessandra_512 : RT @No_nomiecognomi: Ma perchè la RAI non pensa a Francesca Fialdini per il primo pomeriggio della domenica??? E' gentile, cortese, bella,… - Debbyoder : RT @No_nomiecognomi: Ma perchè la RAI non pensa a Francesca Fialdini per il primo pomeriggio della domenica??? E' gentile, cortese, bella,… - No_nomiecognomi : Ma perchè la RAI non pensa a Francesca Fialdini per il primo pomeriggio della domenica??? E' gentile, cortese, bell… - TUTTOTV1 : Quant' è bella Francesca Fialdini e anche tanto brava ??#danoiaruotalibera - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “Da Noi…A Ruota Libera” con Francesca Fialdini. Ospiti Max Giusti, Antonella Elia, Roberta Capua e Mass… -