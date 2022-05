Francesca De Andrè | la rivelazione agghiacciante | “Tra la vita e la morte” | Fan sconvolti

Leggi su howtodofor

(Di martedì 31 maggio 2022)Deha raccontato al programma I Fatti Vostri le violenze subite dal suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Sono davvero parole durissime quelle pronunciate daDe, nipote dell’indimenticabile Fabrizio De, che ha voluto raccontare il terrore vissuto in seguito alle violenze subite del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Per farlo,si è affidata a Salvo Sottile, conduttore del celebre programma I Fatti Vostri. Nello studio di una delle trasmissioni storiche della televisione italiana,Deha ripercorso tutti quei terribili momenti, precisando come l’incubo sia cominciato poco dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 16, condotto da Barbara D’Urso dal mese di aprile a quello ...