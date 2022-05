Francesca De Andrè, il racconto choc delle violenze: «Pensavo di morire» (Di martedì 31 maggio 2022) «Pensavo di morire» queste le parole utilizzate da Francesca De Andrè che, adesso, sta meglio. La nipote di Faber, figlia di Cristiano De Andrè, per... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) «di» queste le parole utilizzate daDeche, adesso, sta meglio. La nipote di Faber, figlia di Cristiano De, per...

Pubblicità

leggoit : Francesca De Andrè, il racconto choc delle violenze: «Pensavo di morire» - MonicaLibero1 : RT @asannais: Ancora doppia cifra per #IFattiVostri, ieri presente Francesca de Andrè vittima di violenza da parte dell’ex. Ip 10,4% IIp 11… - salvosottile : RT @asannais: Ancora doppia cifra per #IFattiVostri, ieri presente Francesca de Andrè vittima di violenza da parte dell’ex. Ip 10,4% IIp 11… - asannais : Ancora doppia cifra per #IFattiVostri, ieri presente Francesca de Andrè vittima di violenza da parte dell’ex. Ip 10… - francobus100 : Francesca De Andrè: «Ero in fin di vita, lui ha chiamato i soccorsi dicendo che mi ero picchiata da sola, poi di nu… -