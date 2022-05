Francesca De Andrè | il racconto choc delle violenze | «Pensavo di morire»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 31 maggio 2022) «di» queste le parole utilizzate daDeche, adesso, sta meglio. La nipote di Faber, figlia di Cristiano De, per la prima volta racconta in tv lesubite dall’ex compagno. Un incubo durato per anni. A I Fatti Vostri si sfoga dopo l’ultima aggressione che l’ha ridotta in fin di vita. Salvo Sottile mostra anche la foto della mora con il volto tumefatto, sfigurato per le botte ricevute da Giorgio Tambellini, imprenditore 38enne di Livorno, ed ex compagno di. L’ultima lite è degenerata in modo definitivo e a salvarla ci ha pensato la vicina che ha chiamato le forze dell’ordine. Solo a questo puntoDeha trovato le forze e il coraggio di denunciare. «Volevo creare una ...