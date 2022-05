Formula 1 | in bilico il futuro di Mick Schumacher dopo il grosso incidente

(Di martedì 31 maggio 2022) La brutta notizia riguarda il figlio del grande campione di1, Michael. Il ragazzo ha subito due gravi incidenti, l’ultimo durante il Gran Premio di Monaco. La Haas starebbe valutando se tenerlo o meno nel prossimo. L’dial GP di Monaco L’immagine simbolo dell’edizione 2022 della gara più attesa del campionato rimarrà forse quella della Haas diche si è spezzata in due parti. Un’immagine molto forte che ha fatto il giro del mondo. Chi ha seguito il campionato ha preso di sicuro un bello spavento, ma fortunatamente il pilota tedesco non ha riportato nemmeno un graffio. Montecarlo è stato un week end da dimenticare per la Haas. Oltre al gravissimodi ...

Pubblicità

sportal_it : Mick Schumacher sulla graticola alla Haas: ora è in bilico -

FormulaPassion.it

... a destra naturalmente c'è anche Juan Cuadrado mentre per Alex Sandro la situazione è in, e ... il primo è di fatto economico, perché ladel contratto sarebbe quella di un ingaggio ...C'è dunque il rischio che il sedile di Mick Schumacher in Haas sia in(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLASSIFICA1/ Mondiale piloti e costruttori: Red Bull a tutta! (Gp Monaco) ... MotoGP / Mugello, il flop spettatori mette il futuro in bilico Carmelo Ezpeleta, numero uno della Dorna, non ha affatto gradito la bassa affluenza di pubblico al Gran Premio d'Italia ...Gran Premio di Monaco da dimenticare per la Haas, che ha dovuto incassare il doppio ritiro di Kevin Magnussen e Mick Schumacher a Monte Carlo. Se il primo ha dovuto fermarsi per un problema tecnico, i ...