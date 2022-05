Formia, il Centro trasfusionale compie 50 anni: la cerimonia al “Dono Svizzero” (Di martedì 31 maggio 2022) Formia – compie 50 anni il Centro trasfusionale di Formia, nato nel maggio del ’72 in occasione del II congresso nazionale che si tenne all’epoca all’Hotel Ariston grazie all’iniziativa dei cofondatori, il tecnico Fulvio Farinella e il medico Francesco Acquafredda. Ieri mattina presso la Sala Conferenze dell’ospedale “Dono Svizzero” si è svolta una toccante cerimonia con la presenza dei vecchi e attuali dipendenti, medici e primari anche del passato. Al tavolo dei relatori erano presenti Francesco Equitani, specialista in Ematologia dell’Asl di Latina, Pasquale Montesano, ex direttore sanitario del “Dono Svizzero”, Giovanna Biondino, dirigente medico di Medicina trasfusionale e Sandro ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022)50ildi, nato nel maggio del ’72 in occasione del II congresso nazionale che si tenne all’epoca all’Hotel Ariston grazie all’iniziativa dei cofondatori, il tecnico Fulvio Farinella e il medico Francesco Acquafredda. Ieri mattina presso la Sala Conferenze dell’ospedale “” si è svolta una toccantecon la presenza dei vecchi e attuali dipendenti, medici e primari anche del passato. Al tavolo dei relatori erano presenti Francesco Equitani, specialista in Ematologia dell’Asl di Latina, Pasquale Montesano, ex direttore sanitario del “”, Giovanna Biondino, dirigente medico di Medicinae Sandro ...

