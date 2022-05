Fondazione Dalmine ospita il primo torneo di SicuraMente

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 maggio 2022). Appuntamento il 31 maggio, dalle 9 alle 12, nel parco diper ildi, il gioco da tavolo ideato da Tenarisdedicato alla sicurezza sul lavoro. I partecipanti saranno i 120 studenti finalisti delle scuole superiori, in prevalenza della provincia di Bergamo, che hanno superato la “fase a gironi” svoltasi nelle scuole di appartenenza. Ilè l’ultima fase di un articolato progetto che Tenarisha realizzato per promuovere, sin dalle scuole, la cultura della sicurezza sul lavoro e la percezione delle imprese come parte attiva della società, motori dell’economia ma anche di sviluppo sociale. Il progetto ha coinvolto le classi dalla seconda alla quinta di 5 istituti ...